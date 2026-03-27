アメリカのトランプ大統領は、イランの発電所などへの攻撃を猶予する措置をさらに4月6日まで延長すると表明しました。アメリカトランプ大統領「イランは7日間を求めてきたが、10日間与えた。彼らはとても感謝していた」トランプ大統領は26日、イランの発電所などへの攻撃を猶予する措置を、アメリカ東部時間の4月6日午後8時＝日本時間7日午前9時まで延長したと表明しました。その理由について、“イラン側がホルムズ海峡の通過を