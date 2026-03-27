コスプレイヤーとして活躍するあゆのが、発売中の『週刊ヤングジャンプ』17号（集英社）の巻末グラビアに登場する。【写真】見える…？過去最大露出に挑戦したあゆの今号では、これまでのキャリアにおいて「最大露出」に挑戦。見えそうで見えない、ハラハラするようなグラビアを披露している。表紙＆巻頭グラビアには制コレ24、センターグラビアには伊達さゆりが登場する。