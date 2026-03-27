今月14日、韓国・ソウルのカプセルホテルで起きた火災で、意識不明の重体となっていた50代の日本人女性が死亡しました。火災は今月14日、ソウル中心部の明洞近くのカプセルホテルで発生し、10人がけがをし、巻き込まれた日本人親子2人のうち50代の母親が意識不明の重体となっていました。地元の自治体によりますと、母親は病院で治療が続けられていましたが、24日に死亡したということです。このホテルにはスプリンクラーが設置さ