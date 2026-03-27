【UEFA女子チャンピオンズリーグ】マンチェスター・ユナイテッド 2−3 バイエルン（日本時間3月26日／オールド・トラッフォード）【映像】UEFAも絶賛！谷川のゴール＆アシスト欧州最高峰の舞台で特大の輝きを放った日本女子サッカー界の若き至宝が、UEFA（欧州サッカー連盟）公式サイトの「戦術分析」の主役に抜擢された。バイエルン女子に所属するMF谷川萌々子は、日本時間3月26日に開催されたUEFA女子チャンピオンズリーグ準