環境省は27日、2024年度に実施した全国の河川や地下水の水質測定の集計結果を公表した。健康影響が指摘される有機フッ素化合物（PFAS）は、47都道府県の約4千地点のうち、26都府県の629地点で国の指針値超えが確認された。最大値は大阪府熊取町の地下水で、1460倍の1リットル当たり7万3千ナノグラム（ナノは10億分の1）。岡山県吉備中央町の河川も7万2千ナノグラムだった。環境中の水に関する指針値は、代表的なPFOSとPFOAの合