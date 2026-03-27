フリーアナウンサーの神田愛花（45）が27日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。水着姿を披露した。この日は「ぽかぽか遠足ウィーク！」と題し、レギュラー陣が“遠足”に繰り出すロケを敢行。「箱根ユネッサン」を満喫する様子が放送された。MCのハライチ、同局の小室瑛莉子アナ、金曜レギュラーの真飛聖、児嶋一哉が、ハーフパンツにラッシュガードスタイルでプールサイドに整列する中、神田は