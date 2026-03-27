【カイロ＝溝田拓士】サウジアラビアの実権を握るムハンマド・ビン・サルマン皇太子が２７日、サウジ西部ジッダでウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談した。サウジ国営通信によると、イラン情勢やウクライナ情勢について協議したという。サウジなどペルシャ湾岸諸国では米イスラエルとイランの軍事衝突に巻き込まれる形で、米軍施設やエネルギー関連施設がイランからのドローン（無人機）攻撃の被害に遭って