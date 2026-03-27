北中米ワールドカップを前に、南アフリカで取材を続けていたメディア陣を戦慄の事態が襲ったようだ。『MARCA』が伝えている。メキシコの大手放送局『TUDN』のリポーター、フリオ・イバニェス氏が、滞在先のホテルで突如として武装集団に拘束されたのだ。SNSでのライブ配信中に重武装の男たちが部屋へ乱入する様子は瞬く間に世界中へ拡散され、サッカー界に大きな衝撃を与えている。幸いにも同氏はすでに解放され無事だが、取材現場