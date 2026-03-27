ケルンに所属するサイード・エル・マラを巡って今夏争奪戦が勃発する可能性があるようだ。英『TEAMTALK』が報じている。現在19歳の同選手は今シーズンのブンデスリーガで躍動している若手注目株の一人で、ここまではリーグ戦27試合で10ゴール4アシストを残している。そんなエル・マラには日本代表FW三笘薫が所属するブライトンが獲得に熱心で、1月に3000万ユーロのオファーを提出したが、ケルンはこれを拒否していた。それでもエル