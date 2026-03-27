ANAの貨物事業が大きく変わる！ANA ホールディングスが2026年3月27日、グループ傘下の貨物事業会社であるANA Cargo、NCA（日本貨物航空）、NCA Japanの3社を1社に統合すると発表しました。統合時期は2027年4月1日を予定しており、存続会社はNCAとし、同社の航空運送事業許可を継続するとのことです。【写真】えっ客室ある…これがNCAの「貨物ジャンボ」驚愕の機内ですこの統合は、ANA Cargoが持つコンビネーションキャリアとし