初回を投げ切れずにマウンドを降りたスキーンズ(C)Getty Images球界内でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の余韻も冷めやらぬ、現地時間3月26日、メジャーリーグは各都市で開幕戦がスタート。パイレーツの怪腕ポール・スキーンズは、敵地でのメッツ戦に先発登板を果たすも、初回に、被安打4、3四死球と大きく乱れ、なんと1回もたずに降板した。【動画】「まるで瞬間移動」米投球分析家も驚愕するスキーンズのスイーパー