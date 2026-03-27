當麻寺中之坊の十一面観音石仏＝奈良県葛城市當麻寺中之坊（奈良県葛城市）は27日、所有する十一面観音石仏を調査し、室町時代中期〜後期（15〜16世紀）に制作されたとみられることが分かったと発表した。国内で中世に制作された十一面観音石仏は珍しいという。石仏は高さ49センチで、左手にハスの花を持ち、右手を下ろした十一面観音立像が彫られている。文化財調査支援グループYAMAYA（奈良市）などに依頼して調べたところ、