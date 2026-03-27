記者会見する立憲民主党の小西洋之参院議員＝27日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ菅義偉元首相が日本学術会議会員の任命を拒否した問題で、首相が拒否できるとの法解釈に至る文書が開示されなかったのは不当だとして、立憲民主党の小西洋之参院議員が不開示処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、不開示は違法として国に開示を命じた一審東京地裁判決を支持し、国の控訴を棄却した。相沢真木裁判長は、