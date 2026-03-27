東京・北区のマンションの解体現場でがれきが崩れ、近くの歩道や車道の通行ができなくなっています。27日午後3時20分ごろ、北区田端新町で「解体現場が崩れて歩道ががれきで埋まっている」と目撃した人から110番通報がありました。警視庁によりますと、崩れたのは4階建てマンションの解体工事現場で、歩道と車道の一部ががれきで埋まり、通行できなくなっているということです。巻き込まれた人や車はなく、けが人はいませんでした