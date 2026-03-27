◆ファーム・リーグ日本ハム１―５巨人（２７日・鎌ヶ谷スタジアム）巨人２軍は日本ハムに５―１で勝利し、今季の通算成績を５勝６敗とした。投手陣は先発の又木鉄平投手が７回６安打１失点の好投で２勝目。直球は最速１５０キロを計測した。２番手の育成１位・冨重英二郎投手＝ＢＣ神奈川＝が１回０封で、４戦連続無失点。３番手・平内龍太投手も１回無失点の好投を見せた。打線は３回に「３番・遊撃」で出場した高卒２年