プロ棋士編入試験5番勝負で3敗し、不合格となった福間香奈女流五冠＝27日午後、大阪府高槻市の関西将棋会館将棋の福間香奈女流五冠（34）は27日、大阪府高槻市の関西将棋会館でプロ棋士編入試験5番勝負の第3局に臨み、生垣寛人四段（22）と対戦して敗れた。対戦成績0勝3敗で不合格となり、女性初の棋士誕生はならなかった。試験は新人棋士5人と対局し、3勝すればプロの四段に昇段、3敗した時点で不合格となる。福間五冠は202