くら寿司が大阪・関西万博会場内で出店した店舗で好評だった世界各国の料理回転ずし大手のくら寿司は27日、昨年10月に閉幕した大阪・関西万博会場内で出店した店舗を再現した新店舗「くら寿司メモリアル店なんば千日前」を5月中旬に大阪市中央区にオープンすると発表した。内装の一部を移設し、好評だった世界各国の料理を日常的に味わえるようにする。くら寿司は昨年4〜10月に開かれた万博に「大阪・関西万博店」を出店。