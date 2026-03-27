元宝塚トップスターで女優の朝夏まなとが２７日、笹本玲奈と東京・東急シアターオーブでミュージカル「メリー・ポピンズ」（２８日から５月９日）の公開舞台稽古を行った。ウォルト・ディズニー製作による名作ミュージカルの再々演版に新加入する朝夏は笹本、濱田めぐみとのトリプルキャストで主演。映画版（日本公開１９６５年）でジュリー・アンドリュースが演じた、いたずら好きの子どもたちと乳母のように交流するメリー・