◇第98回選抜高校野球大会専大松戸２―１山梨学院（2026年3月27日甲子園）専大松戸の持丸修一監督（77）は甲子園春夏11勝目を飾った。自身にとってもチームにとっても初の甲子園ベスト4進出となった。77歳は今大会の最年長。以下は指揮官との主な一問一答。持丸監督「本当にありがたいですけど、別にベスト4がどうのこうのというわけではなくて、一生懸命やった結果がこれだったというだけのことです」――秋の関東