鶴岡慎也の日本ハム戦力分析＆パ・リーグ順位予想後編投手力と並び、日本ハムの躍進を支えるもうひとつの柱が打線だ。昨季２冠のフランミル・レイエスを軸にしながらも、決して"ひとり頼み"ではない厚みと柔軟性を兼ね備えている。日替わりでヒーローが生まれるこの打線の実態を、鶴岡慎也氏が読み解く。さらなる飛躍が期待される日本ハム・水谷瞬photo by Yoshihiro Koike【新外国人は活躍の気配がプンプン】──打線です