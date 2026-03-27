鶴岡慎也の日本ハム戦力分析＆パ・リーグ順位予想前編日本ハムが10年ぶりの優勝を目指すうえで、最大のカギを握るのは間違いなく投手陣だ。伊藤大海と有原航平の"ダブルエース"に加え、若手の台頭と新戦力も絡む先発ローテーションは、12球団屈指の厚みを誇る。では、その６枠は誰が担うのか──鶴岡慎也氏が今季の構想を占う。2年連続最多勝を獲得し、昨年は沢村賞にも輝いた日本ハム・伊藤大海photo by Yoshihiro Koike【1