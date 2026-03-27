ツインズを本拠地オリオール・パークに迎えたオリオールズの開幕戦（２６日＝日本時間２７日）の始球式をなんと１０９歳のファンが務め、大歓声を浴びた。熱狂的なオリオールズファンのアーサー・グリーン氏で、背番号１０９のユニホームを身にまとい、娘のマイラさんに付き添われて登場。ホームベースの５メートルほど手前から、捕手を務めたオリオールズの若き主砲ガナー・ヘンダーソン内野手（２４）めがけて上投げで投じ、