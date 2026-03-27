イシイのミートボールは2024年で発売50周年を迎えた石井食品の看板商品だ。子どもに安心して食べさせられる“おいしい食品”を作りたい、そんな想いとともに、農家をはじめ、パートナー企業と世代を超えてイシイのミートボール作りを支えている。石井食品は1974年にハンバーグの技術を生かし、ミートボールの発売を開始した。当時の日本ではまだミートボールは珍しいもので、ソースは現在のトマト味ではなく、当初は中華風の甘酢で