サントリー食品インターナショナルは2月27日、訪日経験のある外国人を対象に実施した「日本のペットボトルリサイクルに関する意識調査」の結果を公表した。日本の分別文化に対する評価は高く、特にペットボトルのキャップやラベルを外して分別する習慣に対して「驚いた」とする回答が多く、海外との行動差が浮き彫りとなった。【画像】使用済みペットボトルを新たなボトルへ再生する「ボトルtoボトル」水平リサイクル調査は米国、