グローバルブランドGUESSが、Stray Kidsのヒョンジンを起用した最新キャンペーンを発表♡デニムを軸にした新しいスタイル提案は、今の時代の空気感を映し出す注目のコレクションです。シンプルなのに洗練された着こなしと、ヒョンジンの存在感が融合し、ブランドの魅力をさらに引き立てます。ファッション好きなら見逃せない最新ビジュアルをチェックしてみて♪ ヒョンジンが体現する新たな魅力 今回のキャン