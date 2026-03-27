フジテレビの木村拓也アナウンサー（35）が27日、自身のインスタグラムを更新。レギュラー出演していた「Live News イット!」（月〜金曜後3・42）平日版からの“卒業”と4月から週末版のメインキャスターを務めることを報告した。「イット!」平日版は26日が最後の出演となり、ガチャピンと涙で抱き合うショットなどを投稿。「2016年から担当してきた平日夕方のニュース番組。昨日が最後の出演でした。『みんなのニュース』『プ