タカラトミーは28日、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、人気絵本シリーズ『パンどろぼう』とコラボレーションした『パンどろぼうだいすきリカちゃん』を発売する。【写真】衝撃シーン「まずい」を再現した付属品本商品は、「パンどろぼう」の世界観を全身で表現した特別仕様のリカちゃん。ブラウンのベレー帽や、キャラクターがプリントされたトップス、パンの総柄キュロットなど、作品の温かくユーモラスな雰囲気を