歌手の近藤真彦（61）が、26日放送のMBSテレビ「クイズ！昭和100年プラス」に出演。昭和時代の歌番組の思い出を披露した。番組は激動の昭和から平成、令和とクイズ形式で振り返る企画。そこで近藤が「ザ・ベストテン」に初登場した際の映像も流れた。当時の番組について、近藤は「後ろにセットで、ずっと人が歌っているのを見ておかないといけないの。だから10位の人は、1位の人が歌うまで、ずっとあそこに座っていないとい