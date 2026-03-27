【NASCAR】グッドイヤー400（ダーリントン・レースウェイ／日本時間3月23日）【映像】車内で捉えた“珍プレー”、大胆行動の一部始終アメリカで絶大な人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）で、過酷な一戦を制し、開幕6戦で4勝という圧倒的な強さを見せたトップレーサーが、レース中に見せた驚きの行動が話題となっている。話題のシーンはアクシデントが発生し、レースがイエローコーションとなった201周過ぎのこ