山梨学院戦に先発した専大松戸・門倉＝甲子園専大松戸は八回1死二塁から瀬谷の中前打で勝ち越して接戦を制した。一回2死二塁から吉岡の左前打で先制。先発の門倉は内野の好守備にも助けられ、7安打1失点で完投した。山梨学院は二回2死一、三塁から島田の左前打で同点に。その後は七回無死一、二塁など再三のチャンスを生かせず、終盤は3併殺を喫して勝機を逃した。