YOSHIKIさんが、今年7月にアメリカ・ロサンゼルスを代表する名門音楽ホール、ウォルト・ディズニー・コンサートホールで、クラシックコンサートを開催することを発表しました 。 【写真を見る】【 YOSHIKI 】米・ロサンゼルスを代表する名門音楽ホールでの公演を発表「感情的で、力強く、爆発力のあるステージを」コンサートが開催されるのは現地時間7月16日・17日の2日間で、公演タイトルは「SCARLET NIGHT」と「VIOLET NIGH