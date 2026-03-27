セブン―イレブン・ジャパンは２７日、揚げ物や店内調理のパンをアプリで注文しておくと、「できたて」の状態で店舗で受け取れるサービスを４月から開始すると発表した。追加料金は不要で、対象商品の売上高２割増を目指す。アプリ「７ＮＯＷ（セブンナウ）」に機能を追加する。アプリでコロッケや唐揚げなどを選び、店舗を指定すると、約１０分後に商品を受け取れる。帰宅途中の会社員や若者を主な利用者に想定している。対