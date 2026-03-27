自衛隊制服組トップの内倉浩昭統合幕僚長は27日の記者会見で、現役の陸上自衛官が東京・港区の中国大使館敷地に侵入し、逮捕された事件について「同じ制服を着た人間として遺憾」と述べた。【映像】「同じ制服を」胸に手を当てる統幕長（実際の様子）事件への制服組トップとしての受け止めを聞かれた内倉統合幕僚長は「実力組織である自衛隊において規律の維持は大変重要なことであり、法と規律を遵守すべき自衛官が逮捕された