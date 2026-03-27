吉田輝星投手・曽谷龍平投手をオリックスで指導したのが北秋田市出身で、オリックス・バファローズ、前監督の中嶋聡さんです。現役選手としては、歴代1位タイとなる1軍実働29年の経験があり、あの大谷翔平選手とも同じ時期にチームに在籍したことがある中嶋さん。監督としては最下位に沈んでいたチームを立て直し、パリーグ3連覇に導きました。27日が57歳の誕生日です。今週月曜日、中嶋さんは県内で初め