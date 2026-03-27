27日、プロ野球が開幕します。WBCの余韻も残る中、次は日本一をかけた戦いが始まります。秋田ゆかりの選手をピックアップし、今シーズンの注目ポイントをまとめました。今回ピックアップしたのは6選手です。昨シーズンの成績を振り返りながら、達成が見込まれる記録などを紹介していきます。 ■ヤクルト石川雅規投手 まずは球界最年長、ヤクルトの石川雅規投手。46歳の石川投手はプロ25シーズン目に突入しま