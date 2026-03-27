大館市では、市の観光施設「秋田犬の里」に展示されている鉄道車両、通称「青ガエル」の冬囲いが外されました。今年の一般公開は、来月10日に始まります。去年12月から“冬眠”していた「青ガエル」。6年前に、東京の渋谷駅前から、大館市の観光施設、「秋田犬の里」に移設された鉄道車両です。冬の間は寒さや雪で車両が劣化するのを防ぐため、冬囲いのシートに覆われます。27日は、小雨が降る中、約4か月ぶりにシート