世界最大の人工知能（AI）モデルAPI集約プラットフォームである「OpenRouter」の最新データによると、16日から22日までの期間、世界の大規模AIモデルの総呼び出し量は前週比20．7％増の20兆4000億トークンに達した。科技日報が伝えた。注目したのは、トップ10にランクインしたAIモデルのうち、中国のAIモデルの週間呼び出し量が同56．9％増の7兆3590億トークンだったことだ。一方、米国のAIモデルの週間呼び出し量は同7．35％増の3