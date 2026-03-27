中国物流購買連合会は3月27日、1〜2月の物流動向の統計を発表しました。該当期間における中国全国の社会物流総額は実質ベースで前年同期比6．7％増の58兆6000億元（約1350兆円）でした。復調はかなり顕著で、伸び率は前年通年よりも1．6ポイント、前年同期よりも1．4ポイント上昇しました。1〜2月の工業製品物流総額は前年同期比で6．3％増でした。工業の細分化業種では、増加している業種の割合が8割を超え、コンピューター、通信