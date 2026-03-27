仕事が上手くいかないとき、環境や才能のせいにしてしまう経験は、誰しも一度はあるのではないでしょうか。サイコミにて連載している人気作品『今どきの若いモンは』（作：吉谷光平さん）からの抜粋エピソード『何かのせいにして頑張れない人が変わる方法』は、そんな社会人の挫折を描いています。【漫画】『何かのせいにして頑張れない人が変わる方法』（全編を読む）学生インターンとしてベンチャー企業で働くことになった佐藤は