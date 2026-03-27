イランのタスニム通信は3月26日、関係筋の話として、イランは米国が提案した15項目の停戦合意に正式に返答したと報じました。報道によると、イランの返答は25日夜、仲介国を通じて正式に出され、イランは相手の返事を待っています。イランは返答の中で、「侵略と暗殺行為は終わらなければならず、戦争が繰り返されないことを保証する具体的な条件を提示しなければならず、戦争の賠償は保障されなければならず、戦闘終結は、地域全