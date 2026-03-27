俳優の新木優子さんは3月26日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開し、反響が寄せられました。【写真】新木優子のミニスカ美脚「美脚すぎる！！！！」新木さんは「LAでの思い出 with Dior...」とつづり、12枚の写真を投稿。アメリカ・ロサンゼルスでのオフショットです。新木さんは水色のシャツにミニスカートを着用した爽やかなコーディネートで、6枚目からはシャツの上からクリーム色のベストを着用しています。どの写真