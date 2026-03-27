2020年6月から約6年で生産終了へ！2026年3月27日時点、ダイハツの公式ホームページでは「グランマックス カーゴ」の現行モデルが同年7月中旬をもって生産終了することが明らかになりました。グランマックス カーゴは2020年6月に日本市場へ導入された小型商用バンで、1トンクラスにおいてトップクラスの積載能力を誇るモデルとして知られています。【画像】超いいじゃん！ これが“まもなく生産終了”のダイハツ最新「“ちいさ