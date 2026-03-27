愛知・ポートメッセなごやで開催された、coldrain主催の音楽フェス「BLARE FEST. 2026」に、アドビが協賛ブースを初出展。来場者が作成したデザインをその場でステッカーやタトゥーシールにしてプレゼントする体験企画を実施し、2日間で約500人が来場した。【写真】個性が光る！参加者が実際に作成したステッカー■デザイン初心者でも簡単に作成できる！2月7日、8日に開催された「BLARE FEST. 2026」は、人気ロックバンドcol