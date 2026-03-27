ＪＲ東日本や消防によりますと、２７日の午後３時１分ごろ、大石田駅～北大石田駅間で踏切事故がありました。山形新幹線の回送列車と乗用車が衝突したということです。 【画像】事故現場の様子 午後３時２０ごろ、ＪＲの輸送指令から１１９番通報がありました。 乗用車には１人が乗っていたとみられますが、この事故によるけが人はいないということです。 運転再開は午後５時ごろを見込んでいます。（午後４時２５分Ｊ