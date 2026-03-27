日本代表の公式Xが３月27日、情報を発信。「SAMURAI BLUEの新たな一着。ダンヒルより提供された新オフィシャルスーツを纏い、選手たちが集結。日本を代表する一員としての誇りと品格を。世界へ挑むその姿を、これからもともに」と綴り、森保一監督と選手たちの集合写真をアップした。ユニホーム姿とはまた違う一面だ。洗練された新オフィシャルスーツが、プレーとは違う切り口の魅力を引き出している。この写真は公開と同時