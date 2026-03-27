３月連戦に臨む日本代表の３日間の練習を見る限り、佐野航大はおそらく３−４−２−１システムのシャドーで起用されるだろう。そこで持ち味を発揮するには、CFとの連係がポイントになりそうだ。２列目から効果的なチャンスメイクをするには、そのCF、例えば上田綺世の特長をどう捉えているのか。そうしたニュアンスの質問に対し、佐野はこのストライカーを絶賛した。「ボールを収められるし、シュートまで持っていく力が凄い。