俳優のムン・ガヨン、キム・ドンウクが主演する韓国ドラマ『その男の記憶法』（全23話）が、あす28日よりBS12 トゥエルビで放送される。（毎週土曜 後1：00〜3：00※2話連続放送）【場面ショット】キム・ドンウク、ムン・ガヨンの手を取り…『女神降臨』のムン・ガヨン、『客 −ザ・ゲスト−』のキム・ドンウクが主演する同作。過剰記憶症候群によって、1年365日、8760時間を全て記憶する“超ド級のキャスター”と、情熱的に気