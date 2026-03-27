半導体不足や製造業の人手不足で電子部品の供給が逼迫するなか、JR7社は今後、在来線の電気設備の部品や材料の共通化を進めていくと発表しました。JR各社は民営化以降、列車の走行頻度や外気温といったそれぞれの地域の特性に応じて、設備を導入するなどしてインフラを維持してきました。しかし、鉄道の電気設備の部品や材料は需要が限られるうえ、近年の半導体不足や製造業の人手不足によって仕入れが難しくなっている状況だとい