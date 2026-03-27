競泳の合宿で練習する池江璃花子（右）＝東京都内競泳の愛知・名古屋アジア大会（9月開幕）代表が27日、東京都内で合宿を公開し、共同主将を務める男子400メートル個人メドレーでパリ五輪銀メダルの松下知之（東洋大）は「国際大会で結果を出せるかどうかが日本の課題。自分が引っ張っていきたい」と語った。この日は約1時間、チームでコミュニケーションを取りやすくするための「アイスブレーク」に参加。終始笑顔だった。