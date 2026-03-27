島根県邑南町のレジャー施設「瑞穂ハイランド」にあるウオータースライダー（同施設のホームページより、画像の一部を加工しています）島根県邑南町のレジャー施設「瑞穂ハイランド」で2023年8月、ウオータースライダーで遊んでいた男児＝当時（8）＝が死亡した事故で、川本区検は27日、業務上過失致死の罪で町の20代男性職員と40代男性職員の2人を略式起訴した。起訴状などによると、23年8月24日、児童がスライダーを利用する